60 mil euros reforçam Programa Gás Solidário na Madeira

O Governo Regional aprovou, ontem, na reunião semanal do executivo, o reforço do valor da dotação orçamental do Programa Gás Solidário na Madeira, que passa a ser no montante global 460 mil, para subsidiar o produto às famílias mais carenciadas.

Mas quais as condições para beneficiar deste apoio, que já chega a 2.600 família madeirenses?

O Programa Gás Solidário – criado pelo Governo Regional e gerido pela Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres – tem por objectivo apoiar financeiramente as famílias carenciadas com residência na Madeira na aquisição de gás doméstico, seja canalizado ou de botija, a um valor mais reduzido.

Este programa decorre do facto de, em 2021, o executivo regional ter identificado a necessidade de criar um mecanismo de apoio equivalente à Tarifa Social de Gás Natural, que não poderia ser aplicada à Madeira, pela simples razão de não existir gás natural disponível para todas as famílias.

A estratégia passou, então, por conceder aos beneficiários do Programa Gás Solidário um desconto directo na aquisição de primeira garrafa de GPL do mês ou na factura mensal de gás canalizado.

O apoio em questão resulta da aprovação da Portaria n.º 219/2023 de 27 de Março, que pode consultar abaixo:

No ano em que teve início o programa (2021), o desconto atribuído foi de 6 euros. Em 2022 subiu para 10 euros.

Em 2023, o contexto actual no sector energético levou a que o valor mensal fosse de 20 euros por consumidor.

Quem são os beneficiários?

Poderão beneficiar deste apoio todos aqueles que disponham de Tarifa Social de Energia Eléctrica.

Como usufruir do apoio?

Para poderem usufruir deste desconto na Madeira, os consumidores e beneficiários da Tarifa Social de Energia Eléctrica terão apenas de se dirigir aos operadores com os quais o Governo Regional celebrou um protocolo de cooperação, apresentar:

o Cartão de Cidadão

a última fatura de energia eléctrica com tarifa social actualizada

O processo é automático e não é necessário qualquer tipo de inscrição.

Onde adquirir o gás com desconto?

Os benificiários poderão adquirir GPL engarrafado ou canalizado a um valor mais reduzido, junto dos operadores que celebraram um protocolo de cooperação com o Governo Regional da Madeira. Nomeadamente:

Spelta -Produtos Petrolíferos, S.A., que comercializa Gás Canalizado e Engarrafado. Contacto: 291 922 223

LPGNOM – New LPG Operator Madeira, Unipessoal, Lda., que comercializa Gás Canalizado e Engarrafado. Contacto: 291 223 438

Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) & Filhos, Lda., que comercializa Gás Engarrafado. Contacto: 291 952 261

Adriano Santos & Henriques, Lda., que comercializa Gás Engarrafado. Contacto: 291 946 102

Galp Madeira S.A., que comercializa Gás Canalizado. Contacto: 291 224 144

Lubriana – Lubrificadora de Santana, Lda., que comercializa Gás Engarrafado. Contacto: 291 572 570

Nunes & Vieira, Lda., que comercializa Gás Engarrafado. Contacto: 291 149 563

Quanto custa uma garrafa de gás?

Tendo em conta os preços de referência obtidos através dos operadores o custo de uma garrafa de gás de 13 quilos na Madeira é de 28,70 euros (preço médio de mercado). São mais 10,57 do que nos Açores (onde o preço máximo de mercado é 18,13 euros) e menos 1,30 do que em Portugal Continental.

Para as famílias carenciadas abrangidas pelo Programa Gás Solidário, uma vez deduzido o valor do apoio, o custo de uma garrafa de gás de 13 quilos é de 8,70 euros, menos de metade do que custa uma garrafa de gás de 13 quilos nos Açores. Contas feitas, os açorianos pagam mais 9,43 euros do que os madeirenses beneficiários do ‘Gás Solidário’ na Madeira.

No continente – onde vigora o Programa ‘Bilha Solidária’ – as famílias carenciadas têm um desconto de 10 euros no gás engarrafado. Deste modo, o preço a pagar pelas famílias madeirenses carenciadas acaba por ser menos de metade (menos 11,3 euros) do que o pago pelas famílias carenciadas do território continental.

Actualmente, de acordo com os dados da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas – entidade que tutela a Direcção Regional de Energia e que gere o Programa de Apoio Gás-Solidário – mais de 2.600 famílias madeirenses beneficiam deste apoio.

Esta medida representa, assim, uma poupança anual de até 240 euros por ano para os madeirenses e porto-santenses abrangidos pelo programa.