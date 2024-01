Machico recebe fase zonal do Interassociações de sub-14 feminino

A cidade de Machico serve de palco este fim-de-semana da fase zonal do Torneio Interassociações de futebol 9 feminino no escalão de sub-14.

Durante dois dias Madeira e Açores irão medir forças, no Estádio de Machico, num duelo a quatro com vista a garantir o passaporte para a fase final da edição de 2024 do Torneio Interassociações.

Associação de Futebol da Madeira, Associação de Futebol da Horta, Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e Associação de Futebol de Ponta Delgada, são as quatro selecções que entram em campo na manhã deste sábado para discutir um lugar na final desta fase de qualificação.

Pelas 10 horas a selecção da Madeira mede forças com a selecção da Horta, enquanto pelas 12 horas está agendado o confronto entre Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.

As formações vencedoras rumam à final que terá lugar no domingo pelas 12 horas, enquanto pelas 10 horas medem forças as equipas vencidas do dia anterior.

A Associação de Futebol Madeira procura colocar uma terceira selecção na fase final do Torneio Interassociações, depois da selecção de sub-16 feminino ter conseguido esse feito no passado mês de Dezembro de 2023, que teve lugar em Angra do Heroísmo, nos Açores, bem como a selecção sénior que carimbou o passaporte para a fasde final nacional da Taça das Regiões da UEFA.

De referir que o evento será apresentado oficialmente esta quarta-feira no salão nobre da Câmara Municipal de Machico.

Entretanto a jovem selecção madeirense tem agendado mais dois treinos de preparação com vista ao torneio, e que terão hoje e amanhã no Campo do Caniçal, e do Porto da Cruz, respetivamente.

Os treinos decorrerão a partir das 18:15 de quarta, no Campo de Futebol do Caniçal e das 18:30 de quinta-feira, no Campo do Porto da Cruz.

Pode consultar no pdf em baixo a lista das jogadores convocadas para os derradeiros treinos.