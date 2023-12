Madeira bem representada na Selecção Nacional Sub-20 em Andebol

Já é conhecida a convocatória para o primeiro estágio da Selecção Nacional sub-20 masculina de 2024, que começará logo no primeiro dia do ano, em Portalegre.

Durante três dias, os 16 atletas convocados pelo técnico Carlos Martingo, vão trabalhar em solo português antes de rumarem a Espanha e se instalarem em Ciudad Real, local onde vai decorrer o Torneio 4 Nações, de 4 a 6 de Janeiro.

Portugal tem agendados duelos com Alemanha, Espanha e França, por esta ordem, na Quijote Arena.

Na lista de convocados destaque para a presença dos madeirenses Tiago Martins, que alinha no Xico Andebol, e Martim Gonçalves, do Académico do Funchal. Do Marítimo da Madeira Andebol SAD saliente-se igualmente a presença de Nuno Oliveira e António Machado.