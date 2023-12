Francisca Marote estreia-se nos Masters Juvenis Sub-12

A atleta madeirense, Francisca Marote, garantiu a presença nos Masters Juvenil FPT - prova que engloba as oito tenistas que mais pontos conquistaram ao longo de 2023.

Numa prova organizada pela FPT no Clube Ténis do Jamor, Francisca ficou inserida no Grupo 1, onde também constam nomes como Carolina Bernardo (Sport Club Porto), Constança Fernandes (CT Portimão Rocha) e Madalena de Sousa (CT Jamor), informou a Associação de Ténis da Madeira.

A madeirense, chega a esta prova colocada no terceiro lugar do Ranking Nacional de Sub-12 e entrará em campo pela primeira vez, pelas 15h30, diante de Carolina Bernardo, quinta do Ranking Nacional.

A presença no Masters Juvenil FPT coloca Francisca Marote "entre as melhores tenistas jovens do país", num ano de afirmação do potencial da atleta madeirense.