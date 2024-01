Concurso Regional de Cocktails realiza-se a 14 de Janeiro no Mercado dos Lavradores

O Concurso Regional de Cocktails deste ano realiza-se no próximo dia 14 de Janeiro, no Mercado dos Lavradores.

Conforme dá conta a Associação Barmen da Madeira, neste concurso serão seleccionados os oito barmen que irão representar a Região no concurso nacional, que este ano se realiza no Algarve, de 16 a 18 de Fevereiro.

Da prova nacional sairá o representante de Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, que este ano se realiza na Madeira, no fim de Outubro.

A Associação Barmen da Madeira desafia os madeirenses a apoiarem os barmen regionais, pelas 15 horas, no próximo dia 14, no Mercado dos Lavradores. As entradas são livres.