Marítimo está eliminado da Taça de Portugal em Futebol Feminino

O Marítimo perdeu, esta tarde, (1-2), em Braga, e está fora da Taça de Portugal em Futebol Feminino.

No encontro que se disputou no Estádio Municipal 1.º de Maio, as madeirenses inauguraram o marcador, à passagem dos 58 minutos, por Érica Costa, mas nos últimos 10 minutos, e já com as verde-rubras em inferioridade numérica, devido à expulsão de Telma Encarnação, o Sporting Braga operou a reviravolta, por Beatriz Fonseca (82) e Carolina Mendes (88), garantindo assim o passaporte para os quartos-de-final da Prova Rainha.

No próximo sábado, dia 27 de Janeiro, o Marítimo desloca-se a Famalicão, para o encontro da 12.ª jornada da Liga BPI.