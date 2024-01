PS pede demissão de Calado e eleições para a Câmara do Funchal

A porta-voz do grupo do PS na Assembleia Municipal do Funchal, Andreia Caetano, defendeu, esta manhã, que o presidente da CMF “Pedro Calado devia demitir-se” e permitir a realização de eleições intercalares na autarquia.

A representante socialista considerou que, independentemente da evolução do inquérito em curso, o executivo municipal perdeu as condições para conduzir os destinos da autarquia, pois estão em causa suspeitas de “crimes gravíssimos” como corrupção e prevaricação, que motivaram a detenção de Pedro Calado e buscas na CMF.