Santa Clara-FC Porto inaugura 'quartos' da Taça em 7 de Fevereiro

O jogo entre o Santa Clara, da II Liga, e o FC Porto vai inaugurar os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, em partida agendada para 07 de fevereiro, em Ponta Delgada.

O encontro tem início marcado para as 15:00 (16:00 em Lisboa), sendo que, no mesmo dia, a União de Leiria, igualmente do segundo escalão, vai receber o Sporting, às 20:45.

No dia seguinte (08 de fevereiro), o Vizela vai receber, às 20:45, o Benfica, enquanto, no dia 09 de fevereiro, o Vitória de Guimarães será anfitrião do Gil Vicente, às 18:45.

Programa dos quartos de final da Taça:

- Quarta-feira, 07 fev:

Santa Clara - FC Porto, 15:00 (16:00 em Lisboa)

União de Leiria - Sporting, 20:45

- Quinta-feira, 08 fev:

FC Vizela - Benfica, 20:45

- Sexta-feira, 09 fev:

Vitória Guimarães - Gil Vicente, 18:45