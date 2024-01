Albuquerque falha presença em cerimónia militar

O presidente do Governo Regional não compareceu à cerimónia de recepção do pelotão da Zona Militar da Madeira que integrou a 3.ª força nacional destacada que esteve na Roménia no segundo semestre de 2023.

Miguel Albuquerque estará ainda em casa, na sequência da operação desencadeada pela Polícia Judiciária.

Miguel Albuquerque e Pedro Calado estão a ser investigados pela Polícia Judiciária e Ministério Público por suspeita de corrupção e outros crimes associados que envolvem os mais altos titulares de cargos públicos e políticos da Região.

Quem também não esteve presente na cerimónia foi o Representante da República, que cancelou presença no evento militar.