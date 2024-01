"Estaremos sempre presentes na defesa dos interesses da Região",diz Albuquerque

A coligação PSD/CDS ‘Madeira Primeiro’ já entregou, no Tribunal do Funchal / Palácio da Justiça, a lista candidata às Eleições Legislativas Nacionais do próximo dia 10 de Março.

A lista é encabeçada por Pedro Coelho. Para segundo lugar a coligação de Miguel Albuquerque e Rui Barreto escolheu Paula Margarido e Paulo Neves para terceiro lugar.

No final quem usou da palavra foi o presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, tendo dito que esta lista contribuirá para "manter o histórico de defender a Madeira" em todas as situações e conjunturas, mesmo contra as direcções do partido.

"A nossa coligação põe a Madeira em primeiro, aliás este é o mote da nossa campanha. Em todas as circunstâncias estaremos sempre presentes na defesa dos interesses da Região, que passam por uma boa representação na Assembleia da República, com deputados credíveis, com força e carácter” Miguel Albuquerque

O social-democrata afirmou que caso Luís Montenegro seja eleito primeiro-ministro será mais fácil concretizar todos os dossiers da Madeira.

"O programa de Luís Montenegro, ao contrário dos outros partidos, fala de uma forma bastante credível e clara sobre os desafios das autonomias regionais", referiu.

Dossiers que, segundo do presidente do PSD-M, passam pelo alargamento das competências autonómicas no quadro legislativo; revisão da Lei de Finanças Regionais; "concretização de um conjunto de promessas que foram feitas pelos governos de esquerda que nunca se concretizaram"; melhoria das ligações aéreas; ligação para o Porto Santo; ferry; compensação e melhoria dos fundos de apoio aos serviços do Estado na Região e um sistema fiscal próprio".