Albuquerque e Calado deviam renunciar aos cargos, diz MPT

Perante os recentes acontecimentos, o MPT é da opinião de que Miguel Albuquerque e Pedro Calado, presidente do Governo Regional e presidente da Câmara do Funchal, respectivamente, deviam renunciar aos cargos.

"As razões invocadas são as mesmas que levaram à demissão de António Costa: precária legitimidade política para exercer cargos públicos, e o exercício do cargo não é compatível com a existência de suspeitas", explica através de uma nota de imprensa.

O MPT também "pede esclarecimento ao PAN e ao CDS sobre as suas posições nesta matéria".