Benfica lembra Fehér com vídeo de "saudade" de ex-companheiros e treinador

O treinador espanhol José António Camacho e vários companheiros de equipa lembraram hoje Miklos Fehér, num vídeo em que o Benfica homenageia o ex-futebolista na data em que se cumprem 20 anos da sua morte.

"Miki, 20 anos de saudade. A homenagem do treinador e companheiros de equipa de 2004", escreve o clube lisboeta na sua página na rede social X, num vídeo com depoimentos a enaltecerem a personalidade e amizade de Fehér.

José António Camacho saúda os adeptos 'encarnados', lembrando o amigo e companheiro Fehér, bem como o médio brasileiro Roger, ao salientar ter sido esse momento, da morte do jogador, o mais triste da carreira de todos eles.

"20 anos do momento mais triste das nossas carreiras, perder um companheiro como era o Miki", refere o médio brasileiro.

Também Fernando Aguiar recordou o "grande ser humano", Carlitos sublinhou "a simplicidade e humildade" do húngaro e o médio português Tiago definiu-o como especial, motivo para o sueco Andersson dizer que era fácil gostar do avançado.

No depoimento, também os antigos companheiros e internacionais portugueses Moreira, Hélder Cristóvão e Nuno Gomes lembram o profissionalismo do futebolista húngaro, mas sobretudo os valores da amizade.

Um depoimento alargado aos antigos laterais Miguel, Fyssas e Armando Sá, e ao central Ricardo Rocha, todos com palavras de saudade para com o antigo companheiro de equipa.

"Espero que esteja bem lá em cima e que um dia estejamos juntos, para falarmos um pouco de tudo", disse o antigo avançado Tomo Sokota, num vídeo que termina com o também antigo companheiro e atual dirigente do Benfica, Simão Sabrosa, a dizer ao húngaro que o seu último sorriso é eterno e permanece dentro do coração.

O antigo avançado húngaro morreu há 20 anos, em 25 de janeiro de 2004, num jogo do Benfica em casa do Vitória de Guimarães.

Fehér, que tinha 24 anos, recebeu um cartão amarelo e sorriu, antes de cair desamparado aos 90+1 minutos do jogo, devido a uma paragem cardiorrespiratória, e apesar das tentativas de reanimação no relvado do Estádio Dom Afonso Henriques, o jogador foi declarado morto no hospital.

Também o FC Porto, primeiro clube do húngaro em Portugal, assinalou a morte do avançado: "20 anos sem Miki Fehér. O futebol não esquece".