Futebolista Gonçalo Guedes deixa o Benfica e é emprestado ao Villarreal

O futebolista internacional português Gonçalo Guedes deixa o Benfica e está de regresso a Espanha para representar o Villarreal, também por empréstimo do Wolverhampton, informaram hoje os emblemas espanhol e inglês.

"Guedes troca de clube de empréstimo. Gonçalo Guedes ficará no que resta da época 2023/24 no Villarreal, depois de regressar da sua passagem pelo Benfica", refere o Wolverhamton na sua página oficial na internet,

Gonçalo Guedes, de 27 anos, tinha sido emprestado ao Benfica, o clube da sua formação, pelos 'wolves', ainda em janeiro de 2023, mas acabou por não se impor verdadeiramente no seu regresso à Luz, também afetado por lesões.

Na metade da época anterior, o extremo participou em 15 jogos, marcando dois golos, num período em que acabou por se lesionar na penúltima jornada, frente ao Sporting (2-2), o que obrigou a uma cirurgia ao joelho esquerdo, devido a uma lesão na cartilagem.

Já esta época, novamente emprestado pelos ingleses, o extremo acabou por ter muito menos minutos, apenas 280, quase sempre a sair do banco já na parte final dos jogos, num contexto em que apenas regressou à competição em outubro.

Ainda assim, a passagem de um ano pelo Benfica valeu ao extremo a conquista de mais um campeonato nacional e a sua primeira Supertaça.

No Villarreal, 14.º classificado na Liga espanhola de futebol, o português terá a sua segunda experiência em Espanha, depois de ter brilhado entre 2017 e 2022 com as cores do Valência, equipa com a qual conquistou a Taça do Rei.

Gonçalo Guedes reencontra no Villarreal o treinador Marcelino Toral, com quem trabalhou no Valência de 2017 a 2019, sendo uma aposta regular do treinador.

No comunicado que também divulgou, o Villarreal adianta que Guedes treinará já hoje à tarde com a equipa e vestirá a camisola número nove.