Recordista Benfica defronta estreante Estoril Praia nas 'meias' da Taça da Liga

O Benfica, recordista de títulos, e o Estoril Praia, em estreia nas meias-finais, vão disputar hoje uma vaga na final da Taça da Liga de futebol, marcada para sábado frente ao Sporting de Braga, em Leiria.

O campeão nacional, sete vezes vencedor do troféu, procura a sua nona final na competição, dois anos depois da sua última presença no encontro decisivo, também disputado na cidade leiriense, onde, então, o Sporting conquistou a prova e impôs a primeira e única derrota em finais aos 'encarnados'.

O embate entre o Benfica, que marca presença nas meias-finais pela 14.ª vez em 17 edições, e o Estoril Praia está marcado para as 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e vai ser arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Os 'encarnados' fizeram valer a sua superioridade na fase de grupos, vencendo o Grupo B, com seis pontos, tendo os 'canarinhos' surpreendido no Grupo D, que conquistaram com seis pontos, derrotando e afastando o FC Porto, detentor do troféu.

O treinador do Benfica pode aproveitar o encontro para 'dar' minutos aos reforços Marcos Leonardo, Benjamín Rollheiser e Álvaro Carreras, apesar de Roger Schmidt ter elogiado o Estoril Praia.

"Já ganharam duas vezes ao FC Porto e isso diz tudo e como são perigosos. Perderam os últimos quatro jogos, mas se os virmos podiam ter ganhado alguns deles. Espero que joguem com o seu estilo, não vi nenhum jogo do Estoril onde jogassem de forma diferente, num estilo mais defensivo", analisou o técnico.

O Benfica não perde há 13 jogos e soma oito vitórias seguidas, enquanto os 'canarinhos' não vencem há cinco, contando ainda 14 golos sofridos nestes últimos embates.

Não só por isso, o treinador do emblema cascalense, Vasco Seabra, atribuiu "responsabilidade total" ao Benfica, prometendo "desfrutar do jogo".

A final da 17.ª edição da Taça da Liga vai ser disputada no sábado, a partir das 19:45, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Na terça-feira, na primeira meia final, o Sporting de Braga derrotou o Sporting, por 1-0.