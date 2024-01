Representação do PAN na Assembleia Municipal do Funchal pede demissão de Calado

A representação do PAN na Assembleia Municipal do Funchal diz que "o presidente da Câmara do Funchal devia apresentar a sua demissão e caso não o faça, deve o presidente da Assembleia Municipal marcar uma reunião com carácter de urgência para deliberar sobre a continuidade ou não da actual vereação". Isto porque, refere através de uma nota de imprensa, "começa a ser insustentável, tanto no plano ético como no plano político".

É inaceitável porque este clima permanente de suspeição, de envolvimento de governantes em casos de investigações criminais, mina a credibilidade e os pilares do Estado de direito". Representação do PAN na Assembleia Municipal do Funchal

A representação do PAN na Assembleia Municipal do Funchal "lamenta que ainda há poucos dias o PAN na Assembleia Legislativa Regional, que assinou a sua aliança com o PSD no Savoy, tenha chumbado a proposta de criação de um portal da transparência deixando no ar que a transparência actual é suficiente”.

E prossegue: "Tem de existir consequências e o apoio do PAN a um governo gasto de 48 anos de poder que tem praticado sucessivas tropelias ambientais e sociais, não pode ser dissociado de pessoas que nada tem a ver com o ideário do PAN. Inês Sousa Real, Mónica Freitas e Marco Gonçalves devem retirar consequências políticas deste apoio à manutenção de um poder que autocrata e abusivo e afastarem-se".

Conclui dizendo que "reafirma e reforça que não se revê no (novo) PAN, o qual atraiçoou todos aqueles e aquelas que nele votaram (confiaram) e nunca esperaram que o mesmo viesse a apoiar um governo do PSD Madeira, cuja liderança, sem prejuízo da presunção de inocência, está hoje nas notícias pelas piores razões".