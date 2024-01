ADN pede "demissão imediata" do Governo Regional

"O partido ADN considera que, perante as buscas que estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária na ilha da Madeira ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal e do PSD Madeira, no âmbito de suspeita de corrupção por suspeita de crimes de corrupção, prevaricação e participação económica em negócios, devem os mesmos apresentar demissão imediata e convocar eleições antecipadas". Esta foi a posição assumida por Miguel Pita, coordenador do partido ADN na Região Autónoma da Madeira, na sequência das notícias vindas a público esta manhã.

“A corrupção passou a fazer parte da política e, por isso, temos de expulsar quem vive às custas do esforço de quem trabalha. Não podemos continuar a achar normal que políticos que eram pobres antes de ocuparem certos cargos, se tornem ricos em pouco tempo“, reforçou o dirigente regional do ADN.

Partido que, conforme explica me comunicado de imprensa, "alerta para necessidade de criar condições legais para que os corruptores sejam mais facilmente detidos".

"Não podemos continuar a ter uma justiça protetora dos criminosos, em que provas claras são anuladas simplesmente porque existe uma questão processual a invalidá-la ou porque o dinheiro pago aos melhores advogados livra muita gente da cadeia”, declara Miguel Pita.

"Neste momento os madeirenses necessitam de serenidade, pelo que, perante os indícios que temos, o Governo não tem mais condições para se manter, ou alguém acredita que os únicos suspeitos serão Miguel Albuquerque e Pedro Calado?” conclui Miguel Pita.