Víctor Freitas diz que primeiros-ministros do PS são bons para a Madeira

Victor Freitas veio falar de novos adversários e deu o exemplo do PAN, que se juntou ao CDS.

Os nossos adversários são todos os que querem perpetuar o PSD no poder.

Victor Freiras fala do espaço mediático, querendo o PSD continuar no poder, mudando o líder político, algo já visto em 2011 a 2013. “Ainda sou do tempo em que o líder do PS poderia dizer o que quisesse, que aparecia na página dos mortos. Se Albuquerque disse mal de Jardim aparecia na primeira página”. São, de acordo com Victor Freitas, guerras fictícias para ganharem notoriedade e continuar no poder. “À segunda não passarão”.

O líder parlamentar do PS fala das fragilidades sociais, que não faz reflectir a riqueza na vida dos cidadãos. “Somos uma Região rica com o maior índice de pobreza”.

“A Madeira é mal governada (…). Nós vivemos pior do que o continente.” Victor Freitas deu exemplos do que cada primeiro-ministro do PS fez pela Madeira, por oposição aos do PSD.

Victor Freitas não tem dúvidas de que Pedro Nuno Santos será o primeiro-ministro de Portugal, o que, garante, é bom para a Madeira.