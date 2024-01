O mesatenista madeirense Marcos Freitas perdeu, este domingo, nas meias-finais do Top16 Europeu, frente ao esloveno Darko Jorgic, por 4-0, em Montreux, na Suíça.

A vitória de Jorgic (4.º do ranking europeu) cedo se começou a desenhar, com o triunfo na primeira partida, por 11-1, sem que Marcos Freitas (6.º) tivesse conseguido reagir nas partidas seguintes, com resultados de 11-3, 11-4 e 11-4.