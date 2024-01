PAN-Madeira mantém apoio ao Governo de Albuquerque

A deputada do partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN), que assumiu um acordo de incidência parlamentar com o PSD-Madeira, em Outubro passado, garantindo a maioria ao executivo de Miguel Albuquerque, diz que, para já esse acordo se mantém.

Mónica Freitas refere que o partido olha para esta investigação "com seriedade", mas pede que se deixe "a justiça actuar" e adianta que ainda não têm "conhecimento a fundo" da situação, não achando, por isso, prudente tirar quaisquer conclusões.

"Vamos aguardar com serenidade e deixar que a justiça faça o seu trabalho como tem de ser feito", apontou, garantindo que ainda não falou com ninguém do PSD sobre as investigações em curso.

"Para já, não há nada que indique que não possamos manter esse acordo", dizendo-se focada no trabalho e na actividade parlamentar em agenda.

Havendo "novos desenvolvimentos" o PAN irá "actuar conforme aquilo que tiver de ser".

Confrontada com a possibilidade de Miguel Albuquerque poder vir a ser constituído arguido, Mónica Freitas nota que "para o PAN o importante é garantir que se continue a ter alguma estabilidade a nível governativo", assegurando "melhores condições para os madeirenses".

Não ignorando o que diz ser a "grande instabilidade política por todo o país", a parlamentar diz ser essencial "não cairmos no risco de abrirmos caminho para que outras forças mais extremas cheguem ao poder", razão que, na sua opinião, justifica a "muita seriedade e muita ponderação" na gestão de toda a situação.

Não ignora, ainda assim, os princípios pelos quais se rege o partido, nomeadamente a "transparência" e a "clareza", algo que diz que tem marcado a actuação do PAN. Esse mesmo "olhar político" deverá ser empenhado "quando assim for a altura".