Tráfego intenso causa congestionamento neste início de semana

O trânsito nesta manhã de segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024, apresenta-se já com algum congestionamento, com afunilamento na Via Rápida nos dois sentidos, o que não é habitual, precisamente no nó de Pestana Júnior.

O pára-arranca, nessa zona mais habitual no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um engarrafamento que pode, a continuar, causar filas bem maiores do que já estão, cerca de 1,2 km no sentido Ribeira Brava - Machico, e bem maior, cerca de 3 a 4 km no sentido oposto.

De resto, não há grandes dificuldades noutras zonas, além da rotunda do Hospital, sempre centro de 'distribuição aos soluços' do tráfego automóvel.