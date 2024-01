Trânsito de segunda-feira com congestionamentos

Ainda com poucos congestionamentos, normalmente causados por avarias ou acidentes, esta manhã se de segunda-feira já dá alguns sinais de que poderá vir a exigir alguma paciência aos automobilistas, sobretudo para as entradas e saídas da Via Rápida.

Desde a zona da Cancela, passando pelos nós de Pestana Júnior, Viveiros, Santo António e São Martinho, em ambos os sentidos conte com alguma demora, pois a esta hora já se notam essas dificuldades.

De resto, ainda que tenha caído uma chuva miúda na baixa do Funchal pelas 7h00, é possível que noutras estradas também possa encontrar algum piso húmido ou mesmo molhado, o que implica maior atenção na condução.

Atenção também aos primeiros raios de sol, pois apesar da muita nebulosidade, o raiar da manhã trará a perda de alguma visibilidade dado o encadeamento que pode ocorrer no sentido Ribeira Brava - Funchal, tanto à entrada como à saída dos túneis.

Conduza com precaução.