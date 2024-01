APRAM quer envolver startups na descarbonização e crescimento sustentável dos portos

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) reforçou esta quarta-feira, o compromisso ambiental das infraestruturas portuárias regionais, estabelecendo como linhas orientadoras para os próximos anos, a descarbonização e o crescimento sustentável.

“É um ponto fundamental para nós, que crescimento do Porto de Cruzeiros aconteça de forma sustentada e ambientalmente comprometida”, disse a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, durante a abertura do Bootcamp @ Madeira Islands. Uma organização conjunta da Startup Madeira e do Forum Oceano, que tem na APRAM um dos principais parceiros.

Por isso, continuou Paula Cabaço, estamos a investir na descarbonização dos nossos portos, através da digitalização de processos que garantam uma maior eficiência, e de uma aposta nas energias renováveis que vão permitir produzir a nossa própria energia, e ainda fornecer ‘energia verde’ aos navios atracados.

Falando para uma plateia composta por líderes de start-ups ligadas à economia do mar, a responsável pela APRAM, destacou o “ecossistema amigo do empreendedorismo e do investimento” que caracteriza a Madeira, sublinhando que a Região concilia competência, investigação, infraestruturas, e instrumentos fiscais e financeiros competitivos.

“Precisamos de todos vocês, empreendedores, para fazermos juntos esta caminhada de inovação e sustentabilidade”, reforçou Paula Cabaço, antes de percorrer os resultados “estimulantes” que o compromisso da Madeira com a Economia Azul tem obtido: crescimento de 11% no MAR - Registo Internacional de Navios da Madeira, que fechou o ano com 865 navios registados; e o recorde no movimento de passageiros de navios-cruzeiros, com 279 escalas e 625 mil passageiros.

“Pelo segundo ano consecutivo, a Madeira foi eleita o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, um facto que nos orgulha, mas também nos motiva para fazer mais e melhor”, disse a presidente da APRAM, apontando para este ano um crescimento de 10% no número de escalas de navios-cruzeiro.