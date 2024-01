Semana Gastronómica de Machico distinguida com selo 'Evento mais Sustentável'

A 36.ª Semana Gastronómica de Machico foi, pelo segundo ano consecutivo, distinguida com o selo 'Evento mais Sustentável'.

A distinção, atribuída pela Entidade SGS, foi formalizada hoje com a entrega oficial do certificado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico.

Segundo nota enviada pela autarquia, é dado conta que o prémio foi atribuído ao município "fruto das boas práticas implementadas durante a 36.ª edição (2023) no que toca a políticas de sustentabilidade ambiental, bem como na qualidade e segurança do próprio certame. A certificação surge após a empresa SGS ter monitorizado presencialmente o evento e posteriormente o ter avaliado com critérios sociais, ambientais e económicos".

Na entrega marcou presença o presidente Ricardo Franco, bem como o vereador com o pelouro do ambiente, Alexandre Marques e ainda a responsável pela SGS na Madeira, Luísa Rodrigues.