Bruxelas espera solução "rápida e sustentável" para a Global Media

A vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourová, disse hoje esperar uma solução "rápida e sustentável" para a situação da Global Media, deixando uma palavra de agradecimento aos jornalistas do grupo.

"Sei que os desafios [do setor] são bem conhecidos em Portugal, como evidenciado pela situação na Global Media. Espero que seja encontrada uma solução rápida e sustentável", afirmou Jourová, numa mensagem transmitida na cerimónia de abertura do 5.º Congresso dos Jornalistas, que decorre em Lisboa.

A comissária expressou a sua solidariedade para com os jornalistas do grupo, que "continuam a preencher as páginas", apesar de não receberem os seus salários.

Vera Jourová lembrou que o Congresso dos Jornalistas decorre numa altura em que em Portugal se celebram 50 anos de democracia, vincando que não há democracia sem liberdade de imprensa.

"O setor enfrenta desafios económicos e temos de encontrar soluções em vários níveis", sublinhou.

Os plenários dos trabalhadores do Jornal de Notícias e do desportivo O Jogo resolveram ativar a suspensão de contratos de trabalho, por falta de pagamento de salários, segundo dois comunicados hoje divulgados.

O World Opportunity Fund (WOF), que controla a Global Media, transmitiu a sua indisponibilidade em transferir dinheiro para pagar os salários em atraso até uma decisão da ERC -- Entidade Reguladora para a Comunicação Social e de um "alegado procedimento cautelar", disse hoje o presidente do Global Media Group (GMG), em comunicado.

"O World Opportunity Fund (WOF) transmitiu-me no dia de hoje a sua indisponibilidade em efetuar qualquer transferência, sem que o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) conclua o processo administrativo autónomo para a aplicação do art.º 14 da Lei da Transparência, e que pode eventualmente resultar na inibição do exercício dos direitos de voto por parte do WOF", afirmou o presidente executivo (CEO) do GMG em comunicado.

Além disso, acrescenta José Paulo Fafe, o fundo também lhe transmitiu a sua "indisponibilidade em efetuar qualquer transferência até que o alegado procedimento cautelar de arresto anunciado publicamente pelo empresário Marco Galinha seja retirado".

Entretanto, depois, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse que a questão do pagamento de salários no Global Media Group (GMG) "não tem absolutamente nada a ver" com o regulador.

Em declarações à Lusa, a presidente do Conselho Regulador da ERC, Helena Sousa, que "a ERC está a desenvolver dois procedimentos", um relativo "ao regime da transparência e um outro conjunto de averiguações" e que "vai continuar a fazer o seu trabalho de acordo com os prazos que estão a decorrer".

Em 06 de dezembro passado, em comunicado interno, a Comissão Executiva do grupo Global Media anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

O 5.º Congresso dos jornalistas, que decorre sete anos após a última edição, vai abordar temas como ética, condições de trabalho, ensino, memória e financiamento dos media.

Este evento, que termina no domingo, é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), Casa da Imprensa e Clube dos Jornalistas.