Guterres pede união do Sul global para um mundo mais sustentável e pacífico

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu hoje, na terceira cimeira do Sul do Grupo dos 77 (G77) + China, em Kampala, que a unidade do Sul global é essencial para construir "um mundo sustentável, pacífico e justo para todos".

"O G77 + China tem sido um motor da cooperação Sul-Sul e do desenvolvimento, tem tirado milhões de pessoas da pobreza e tem dado uma voz poderosa aos países em desenvolvimento na cena mundial", afirmou António Guterres num discurso proferido na cerimónia de abertura da cimeira na capital do Uganda.

"Hoje sois o maior grupo do Sul global, representando 80% da população mundial. E a vossa solidariedade e parceria são essenciais para construir um mundo sustentável, pacífico e justo para todos", acrescentou.

Guterres apelou novamente a uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para garantir uma melhor representação dos países do Sul.

"O Conselho de Segurança da ONU está paralisado por divisões geopolíticas. E a sua composição não reflete a realidade do mundo atual. Precisa de ser reformado", insistiu.

O líder da ONU apelou ao G77 + China para que continue a responsabilizar os países mais desenvolvidos "pela justiça climática e para que liderem uma transição equitativa e justa, baseada na eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e em grandes investimentos em energias renováveis".

"A existência de alguns países nesta sala depende da limitação do aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius", afirmou.

A cimeira de Kampala, que termina na segunda-feira, tem por objetivo dar um novo impulso à cooperação Sul-Sul e definir a posição dos países do G77 + China sobre as crises internacionais.

Durante a cerimónia de abertura, o vice-presidente cubano Salvador Valdés entregou a presidência rotativa do grupo ao Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, em nome do seu país.

Liu Gouzhong, membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China e Vice-Primeiro-Ministro, também participou no fórum.

O G77 + China é considerado a maior coligação de países do Sul global e inclui 134 países, incluindo a China.

O grupo, fundado em junho de 1964 com 77 países em desenvolvimento signatários, procura ser uma plataforma para as nações do Sul global promoverem os seus interesses económicos colectivos e reforçarem a sua capacidade de negociação conjunta face a outros blocos de Estados.

A terceira Cimeira do Sul do G77 + China realizou-se no Qatar, em junho de 2005.