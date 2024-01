Madeira quer fomentar economia do mar

O Hub Azul e a Startup Madeira promovem esta semana um encontro entre investidores de fora e entidades regionais com vista a fomentar a economia do mar na Região Autónoma da Madeira.

O evento de três dias teve início esta quarta-feira, 24 de Janeiro, com um reconhecimento dos serviços públicos regionais ligados ao mar. Presentes estão seis startups nacionais e estrangeiras com actuação no shipping, na logística, bem como no desenvolvimento de soluções tecnológicas para empresas ligadas ao sector.

A recepção dos participantes teve lugar no auditório da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, com a representante máxima da entidade, Paula Cabaço, a dar conta da aposta do Governo Regional na economia azul, apontando para o Registo Internacional de Navios da Madeira que fechou o ano de 2023 com 865 navios registados, "um crescimento de 11% que mantém a Madeira entre os principais registos internacionais de navios na Europa".

Paula Cabaço lembrou ainda que pelo segundo ano consecutivo a Madeira foi eleita o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa. Um facto que nos orgulha, sendo que em 2023 foram registadas 279 escalas de navios de cruzeiros e um movimento de 625 mil passageiros, números que deverão crescer 10% este ano.

"Queremos que esse crescimento aconteça de forma sustentável e comprometida com o meio ambiente. Por isso, estamos a investir na descarbonização dos nossos portos, através da aposta nas energias renováveis ​​que nos permitirão produzir a nossa própria energia, e também fornecer ‘energia verde’ aos navios atracados", destacou, assumindo o compromisso de "desenvolver novas soluções digitais que ajudem a reduzir a pegada de carbono e a tornar as nossas operações mais eficientes".

Esta é uma jornada que não podemos fazer sozinhos. Um caminho que não queremos percorrer sozinhos. E é por isso que estamos tão satisfeitos por vos ter aqui hoje. Precisamos de startups com o vosso conhecimento e a vossa ambição. Precisamos de pessoas que sonham e fazem acontecer. Contamos com todos vós para fazer esta viagem. Paula Cabaço, APRAM

Ao DIÁRIO, o presidente da Startup Madeira, Carlos Lopes, aponta que a economia azul "está em crescimento", importa agora criar um ecossistema propício ao investimento regional e estrangeiro.

Gonçalo Faria, do Hub Azul, entende que "a Economia do mar é uma área com muita potencialidade, com muita importância e que tem vindo a sofrer um crescimento muito acentuado nos últimos anos".

O projecto para captar investimento para a economia do mar resulta de um investimento de 20 mil euros do Forum Oceano - Hub Azul e da Startup Madeira.