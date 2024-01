PJ estacionou carros no Largo do Colégio e entrou na CMF cerca das 9 horas

Dois carros da PJ estão estacionados no Largo do Colégio, junto à Câmara Municipal do Funchal. Os inspectores entraram na autarquia por volta das 9 horas.

Miguel Albuquerque e Pedro Calado investigados por corrupção CNN avança que o presidente da Câmara Municipal do Funchal foi detido

Isto porque Miguel Albuquerque e Pedro Calado estão a ser investigados pela Polícia Judiciária e Ministério Público por suspeita de corrupção e outros crimes associados que envolvem os mais altos titulares de cargos públicos e políticos da Região.

A operação, desencadeada esta manhã, já levou a cerca de 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

A CNN Portugal refere que do lado de Pedro Calado recaem suspeitas de um "pacto corruptivo com o grupo empresarial AFA" e de "favorecimento com as devidas aprovações de licenciamento camarário, em troca de contrapartidas".

Do lado de Miguel Albuquerque recaem igualmente suspeitas de corrupção nas relações de alegada promiscuidade com grupos económicos, neste caso o Grupo Pestana.

A megaoperação na ilha da Madeira conta com mais de uma centena de inspectores da PJ e procuradores do DCIAP e prende-se com três processos distintos, em que se cruzam alguns dos protagonistas.

De resto, há aparato mediático na Praça do Município.

Foto Hélder Santos/ASPRESS