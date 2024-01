Ventura acha que fica "muito difícil Albuquerque gerir com legitimidade e autoridade o Governo Regional"

O líder do Chega, André Ventura, também já reagiu, esta manhã, à megaoperação desencadeada pela PJ sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal em cerca de 50 diferentes locais na Região levou os inspectores à casa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Situação particularmente grave, porque segundo o que temos visto denuncia um esquema de corrupção, um pacto corruptivo, que envolve actuais e antigos titulares e um grupo económico (...) São suspeitas muito graves e a mesma bitola que se aplicou ao Primeiro-Ministro acho difícil que não se aplique a Miguel Albuquerque, uma vez que ele é considerado um dos principais suspeitos e não é uma personagem lateral deste processo, por isso fica muito difícil ter condições políticas para gerir com autoridade e legitimidade o Governo Regional André Ventura, presidente do CHEGA

Apesar de ter "plena consciência" que existiram recentemente eleições Regionais, André Ventura afirma que não vê "outra solução" do que a queda do Governo Regional. "Se estas suspeitas não têm consequências geram na população uma enorme sentimento de frustação e desorientação", sublinhou.

"Numa fase que estamos em pré-campanha para as eleições Legislativas é importante dar ao país um sinal de que a verdade, a autoridade e a ética se mantém. Penso que seja importante perceber se Luís Montenegro vai manter a confiança em Miguel Albuquerque nesta fase", acrescentou na sua declaração realizada na Assembleia da República.