PAN quer cópia do contrato do gás natural

O partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) fez saber, através de comunicado, que solicitou ao presidente do parlamento regional, os documentos relativos ao contrato entre a Empresa de Electricidade da Madeira e a Gáslink, documento que estabelece as regras de compra, transporte e armazenamento de gás natural para a Região.

"No âmbito das funções de fiscalização do partido que está representado na Assembleia, e sendo o sector da energia essencial para o desenvolvimento da Região, com impacto directo na vida das famílias, consideramos fundamental o acesso a este tipo de documentação, na análise e salvaguarda dos interesses dos madeirenses", refere Mónica Freitas, na mesma nota.

Esclarecem, ainda, que o objectivo deste pedido passa por "analisar a documentação", como acontece com outros diplomas, "no sentido de garantir a salvaguarda dos interesses da Região, melhoria das condições e serviços e poder trabalhar em propostas alternativas que vão ao encontro das necessidades".