Bruno Melim destaca medidas do Governo Regional sobre transportes terrestres

A medida, já em vigor, que garante passes de transportes públicos gratuitos a todos os jovens até aos 23 anos e aos utentes com mais de 65 anos, que integra as iniciativas sobre transportes terrestres, vai representar cerca de 30 milhões de euros, no Orçamento Regional para 2024.

Bruno Melim sublinhou a atenção que os governos de Miguel Albuquerque dedicam aos transportes, com um desagravamento dos custos dos passes, desde 2019, com passes com valores máximos de 30 e 40 euros.

Medidas que beneficiam os jovens e que o deputado do PSD considera diferentes do que se verifica ao nível nacional, sobretudo nas áreas metropolitanas.

Bruno Melim também recordou o passe sub-23, destinado a estudantes universitários, criado ao nível nacional mas que, na Madeira, tem de ser suportado pelo Governo Regional devido à "discriminação" feita às regiões autónomas.