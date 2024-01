A frota pesqueira do peixe-espada-preto tem "embarcações antigas, com 40 ou 50 anos, sem condições", referiu Jacinto Serrão, numa intervenção em que acusou "o governo regional do PSD e do CDS, e agora do PAN" ter "virado as costas" aos pescadores e armadores.

Uma frota que o deputado socialista diz ser "igual à dos países mais subdesenvolvidos do mundo".

Jacinto Serrão acusa o Governo Regional de "enganar pescadores e armadores com promessas de renovação da frota" e de não ter feito os estudos necessários para poder aceder a fundos europeus.

No orçamento de 2023 foi inscrito 1 milhão de euros para renovar a frota, "um valor insuficiente" e que, como não foi executado, volta a estar no Plano de Investimentos para 2024. Agora, diz, a única esperança de pescadores e armadores reside nos "pequenos apoios" da União Europeia.