'Ambition' regressa à Madeira em viagem transatlântica

O 'Ambition' acostou esta manhã, no cais Sul do Porto do Funchal, para uma escala de oito horas, na Madeira. O transatlântico divide o porto com o 'Mein Schiff 1', que está no Funchal desde a noite de segunda-feira.

De acordo coma informação divulgado hoje pela APRAM-Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, os dois navios têm movimentado um total de 5.503 pessoas, sendo que 3.993 são passageiros.

O 'Ambition' veio do Porto de Leixões, com 1.115 passageiros e 493 tripulantes, a bordo.

Parte às 16 horas para o Mindelo, próxima escala do cruzeiro de 42 noites, que se iniciou em Londres, com escalas em Roterdão, Porto, agora, no Funchal e a seguir Cabo Verde. Após cruzar o Atlântico, já no Brasil, tem escalas em Recife, Rio de Janeiro e Salvador da Bahia, e depois, em Tobago, St. Georges, Bridgetown e Ponta Delgada. Termina a viagem em Londres, a 29 de fevereiro.

Já o 'Mein Schiff 1' sai hoje às 14 horas, para a ilha de La Palma, levando consigo 2.878 passageiros e 1.017 tripulantes.