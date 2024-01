MSC Cruzeiros realizou a primeira viagem do mundo com zero emissões

A MSC Cruzeiros realizou em Junho de 2023 a primeira viagem da indústria com zero emissões de gases com efeito de estufa com o seu navio mais moderno, o emblemático o MSC Euribia, movido a gás natural liquefeito (LNG).

Durante quatro dias decorreu a sua viagem inaugural, entre o estaleiro onde foi construído em Saint-Nazaire, França, e Copenhaga, na Dinamarca, onde foi inaugurado, tornando-se na primeira embarcação de cruzeiros do mundo a atingir a marca de zero emissões de gases com efeito estufa.

O feito foi possível através da utilização de 400 toneladas de bio-LNG.

As novas construções da MSC Cruzeiros são navios com combustível flexível que podem acomodar uma variedade de combustíveis renováveis disponíveis hoje e esperadas no futuro. O uso de LNG fóssil atinge uma redução de até 20% nas emissões de gases de efeito estufa quando comparados com os combustíveis marítimos convencionais e praticamente elimina todas as emissões de óxidos de enxofre e partículas, ao mesmo tempo que reduz os óxidos de nitrogénio em 85%.

O MSC Euribia realizou hoje uma escala no Porto do Funchal. A primeira visita do navio à Madeira foi assinalada com uma cerimónia de escala inaugural com a presença de Andras Pappas (corporate head of sustainability and environmental Communications da MSC Cruises), Eduardo Cabrita (director-geral MSC Cruzeiros e acting chairman CLIA em Portugal), Rui Barreto (secretário regional da Economia, do Mar e das Pescas), Paula Cabaço (presidente da APRAM - Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira), assim como de diversas autoridades regionais, agentes de viagens, jornalistas e outros convidados.

O evento teve início com uma sessão de boas-vindas no Carousel Lounge, onde se realizou a habitual Troca de Placas Comemorativas entre o comandante do navio e as altas entidades regionais da Madeira. Aos convidados foram dadas a conhecer informações sobre o navio, os compromissos de sustentabilidade da MSC e as novidades para o Verão de 2024, com principal destaque para os cruzeiros portugueses, com os embarques e desembarques nos portos de Lisboa e do Funchal.

Foi realizada uma visita pelo navio, seguida de um almoço a bordo.

Confira as imagens da escala inaugural do MSC Euribia captadas por Miguel Espada da ASPRESS

O MSC Euribia é o 22.º navio da frota da MSC Cruzeiros, com 19 decks, 43 metros de largura, 2.419 camarotes e 35.000 metros quadrados de área pública. É o navio de cruzeiro com maior eficiência energética de todos os tempos, sendo o segundo navio da MSC Cruzeiros a ser movido a LNG, o combustível marítimo mais limpo actualmente disponível em escala, apresentando uma variedade de tecnologias e soluções ambientais de vanguarda que minimizam o impacto atmosférico e no ambiente marinho, incluindo sistemas avançados e tratamentos de águas residuais e gestão de resíduos.

O MSC Euribia apresenta uma silhueta com um cresco personalizado exclusivo intitulado #SavetheSea, pintado no seu exterior que celebra a dedicação contínua da MSC Cruzeiros ao mar e o compromissos de alcançar zero emissões até 2050.