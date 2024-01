Acidente congestiona trânsito antes do nó de Câmara de Lobos

Mais um acidente nesta manhã na Via Rápida, desta feita um pouco antes do nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico. É o terceiro no espaço de menos de duas horas, uma vez que este aconteceu pouco antes das 9h20.

Foto Google Maps

Desconhece-se, para já, os envolvidos e as consequências do mesmo mas é certo que a fila de trânsito tem menos de 1 km de extensão. A Via Litoral já tomou conta da ocorrência.