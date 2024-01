Concerto de Ano Novo junta duas bandas amigas

Um concerto de Ano Novo, que decorrerá no dia 27 de Janeiro, próximo sábado, pelas 21h00, irá juntar duas bandas amigas no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Assim, este concerto conjunto, protagonizado pela Banda Orquestral "Os Infantes" e pela Banda Municipal de Santana, abre portas a quem quiser, pois a entrada é livre.

"Esta iniciativa permitirá aos executantes a oportunidade de ensaiarem e de tocarem com outros músicos, de estarem sob regência de outro maestro, bem como a socialização, a amizade e a troca de experiência e saberes musicais", informa um email da Banda Municipal de Santana.

Garantem que "o público terá a oportunidade de assistir a um concerto com um reportório variado, estando em palco mais de 55 elementos das duas bandas".

Realça que "a Banda Orquestral 'Os Infantes' é uma banda sediada no concelho de Câmara de Lobos, destacando-se no panorama musical madeirense pela sua vertente orquestral, em alternativa às bandas filarmónicas tradicionais. O seu maestro é o Sr. Marco Correia".

Já "sob a batuta do Maestro Álvaro Jesus, a Banda Municipal de Santana terá a oportunidade de divulgar o seu trabalho noutro concelho, desta vez em Câmara de Lobos", acrescenta.