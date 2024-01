Sporting e Juncal estão nas 'meias' da Taça de Portugal

Estão já encontrados os semi-finalistas da edição de 2023/2024 da Taça de Portugal de ténis de mesa masculino, que está a ter lugar, pela primeira vez, na Madeira, nomeadamente no pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

No primeiro jogo das meias-finais o detentor do troféu, o Sporting venceu os madeirenses do CD 1.º de Maio por uns clatos 3-0.

Já no outro encontro já finalizado, os açorianos do Juncal foram superiores ao CTM Mirandela conseguindo o passaporte para a ronda seguinte com um triunfo de 3-0.

Novelense-Vitória de Setúbaql e São Roque-AD Caramanchão são os restantes jogos dos quartos-de-final que ainda se jogam ao longo desta tarde.