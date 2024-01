Biden vence primárias dos Democratas em New Hampshire mesmo sem campanha no estado

O Presidente norte-americano, Joe Biden, venceu na terça-feira as primárias democratas de New Hampshire, uma eleição simbólica para a qual o chefe de Estado não fez campanha.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, Biden superou facilmente os adversários, com destaque para o congressista Dean Phillips, de Minnesota (centro-oeste), e da escritora Marianne Williamson, que cujos nomes apareciam no boletim de voto juntamente com uma série de nomes pouco conhecidos.

O nome do Presidente não aparecia nos boletins de voto, mas os apoiantes estiveram em campanha nas últimas semanas e os eleitores puderam escrever o nome de Joe Biden nas cédulas.

A vitória de Biden, mesmo sem campanha oficial, reforça o domínio do chefe de Estado na nomeação democrata para um segundo mandato.

As primárias democratas em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, estiveram mergulhadas em controvérsia técnica devido à decisão do Partido Democrata de romper com uma tradição centenária e iniciar a temporada eleitoral na Carolina do Sul (sudeste), em 03 de fevereiro.

O Comité Nacional Democrata, que tem a palavra final sobre a forma como o candidato presidencial será escolhido, afirma que os responsáveis do partido estadual de New Hampshire violaram as regras partidárias nacionais ao agendar a disputa antes do permitido, uma vez que foi a Carolina do Sul o estado escolhido pelo Comité para o arranque das primárias.

A lei de New Hampshire, no entanto, exige a realização da "primeira" primária do país e, como resultado, a votação ainda foi realizada.