Marítimo vence dérbi diante do Nacional

Dois grandes golos de Xadas valeram, este domingo, a vitória do Marítimo, por 3-1, diante do Nacional, nos Barreiros, no dérbi da 18.ª jornada da II Liga de futebol.

Num estádio cheio, e com grande ambiente, Bruno Xadas inaugurou o marcador aos 34 minutos com um grande golo, num remate de longe, batendo o guarda-redes Lucas França.

Já a terminar a primeira parte, Xadas bisou, novamente com um golo de belo efeito, deixando o Marítimo com uma vantagem de 2-0 ao intervalo.

Os verde-rubros tiveram várias ocasiões para ampliar a vantagem, mas acabou por ser o Nacional a reduzir, já na segunda parte. Aos 68 minutos, o remate de Carlos Daniel surpreendeu o guarda-redes Amir, com a bola a bater à frente do iraniano, que ficou mal na fotografia.

Os minutos finais foram de enorme emoção. O Nacional esteve perto de empatar, mas logo na resposta o Marítimo arrumou a questão com o 3-1, num golo apontado por Bernardo Gomes, na sequência de um contra-ataque.

Com este resultado, o Marítimo encurta para três os pontos de distância para o Nacional. Os alvinegros são 3.º classificados com 34, enquanto o Marítimo mantém-se em 4.º, somando agora 31.

O Santa Clara lidera a II Liga, com 39 pontos, já o AVS é 2.º classificado com 37.