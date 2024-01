Madeira não terá duplicação de taxa turística

Miguel Albuquerque garantiu está quinta-feira que não haverá duplicação de taxa turística na Madeira, limitando-se à cobrança que será feita pelos municípios.

O presidente do Governo Regional mostrou-se satisfeito com o consenso conseguido na reunião de ontem da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), que permitiu estabelecer uma taxa uniforme de dois euros.

O lider do Executivo madeirense falava à margem da apresentação do projecto de um novo lar no concelho de Câmara de Lobos, da responsabilidade do Centro Social e Paroquial do Carmo.

O projecto, conforme revelou o padre Marcos Pinto, terá 120 novas camas, de diferentes tipologias, e receberá financiamento de 10 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

A nova estrutura ficará localizada à entrada da vila se Câmara de Lobos, nas proximidades do cemitério, e deverá estar concluída em 2025.

Na ocasião, Miguel Albuquerque notou que estas 120 novas camas fazem parte do conjunto de 1.003 que estão a ser construídas de raiz ou remodeladas, de modo a responder às necessidades da Região no âmbito do apoio à terceira idade e a oferta de lugares em lares.