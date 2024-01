Sporting mexe duas 'peças' e Sporting de Braga promove uma alteração

O treinador do Sporting promoveu duas alterações relativamente ao último 'onze', enquanto o técnico do Sporting de Braga mexeu apenas uma 'peça' para a meia-final da Taça da Liga de futebol, que se disputa hoje.

Para o encontro, marcado para as 19:45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Rúben Amorim promoveu à titularidade o guarda-redes Franco Israel, tal como já havia anunciado, fazendo entrar Marcus Edwards para o lugar de Paulinho.

Matheus Reis e St. Juste, que estavam em dúvida, estão de regresso e são opções para o técnico 'verde e branco' lançar durante o encontro.

Os 'leões' vão alinhar no habitual '3-4-3', com Franco Israel como o dono da baliza, sendo que o eixo defensivo vai manter-se a cargo de Eduardo Quaresma, Sebastian Coates e Gonçalo Inácio.

Ricardo Esgaio e Nuno Santos vão estar nas alas, ao passo que Pedro Gonçalves e Hjulmand vão jogar no meio-campo. A frente de ataque está entregue a Francisco Trincão, Marcus Edwards e Gyökeres.

Já o Sporting de Braga promoveu apenas uma alteração em relação à formação que se superiorizou ao Famalicão, por 2-1, também na passada quinta-feira. Abel Ruiz foi relegado para o banco de suplentes, entrando Rodrigo Zalazar para o meio-campo minhoto.

Artur Jorge manteve também a confiança no guarda-redes Matheus, ao contrário do que havia feito anteriormente na competição, sendo que a defesa vai ser composta por Victor Gomez, José Fonte, Paulo Oliveira e Cristian Borja.

No meio-campo, a aposta manteve-se em Vitor Carvalho e João Moutinho, com Pizzi e Álvaro Djaló como extremos.

Dessa forma, Zalazar deverá assumir funções de '10', juntando-se a Ricardo Horta na frente de ataque.

O primeiro finalista da 17.ª edição da Taça da Liga vai ser conhecido hoje, num duelo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve, sendo que o adversário sairá do duelo entre Benfica e Estoril Praia, que se vai jogar na quarta-feira, à mesma hora, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.