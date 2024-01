Federação espanhola apresenta queixa após divulgação não autorizada de áudios do VAR

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apresentou hoje uma queixa às autoridades após a publicação, não autorizada, de alguns áudios do sistema de videoárbitro (VAR) da polémica vitória do Real Madrid sobre o lanterna-vermelha Almeria (3-2).

Além da investigação interna instaurada pelo comité técnico de árbitros, a RFEF entende que "é extremamente grave que este material audiovisual tenha sido extraído", pelo que espera que, o mais breve possível, sejam "apuradas responsabilidades".

Em comunicado, o organismo revelou ainda que vai tomar medidas para garantir a segurança de todas as comunicações, para que não se repita o agora sucedido com o árbitro Francisco Hernández Maeso e o VAR Alejandro Hernández Hernández.

Na segunda parte, na qual o Almeria vencia por 2-0, com golos de Largie Ramazani e Edgar González, o 'juiz' dirigiu-se por três vezes ao monitor do VAR, para analisar três situações polémicas, decidindo todas a favor dos anfitriões, perante a incredulidade e indignação dos jogadores e equipa técnica do Almeria.

Primeiro foi uma mão do brasileiro Kaiky que valeu o penálti que permitiu ao conjunto de Carlo Antecelotti reduzir para 2-1, depois foi anulado um golo a Sergio Arribas, que seria o 3-1, por uma falta anterior do senegalês Dion Lopy, e posteriormente validou o tento de Vinícius Júnior, que daria o 2-2, quando de início tinha apontado mão na bola.

O Almeria, que perdeu o jogo com um golo aos 90+9, não tem sido o único clube a revelar indignação pelos factos, que já foram comentados por membros de outras formações, inclusivamente o treinador do FC Barcelona, Xavi.

O caso tem dominado a atenção dos media espanhóis que têm aplicado expressões como "escândalo mundial" e "assalto à mão armada" para comentar a 'remontada' que a generalidade dos jornais nacionais entende ter contado com a ajuda do VAR.

Com um jogo a mais, o surpreendente Girona lidera, com 52 pontos, mais um do que o Real Madrid, com 51, enquanto o FC Barcelona soma apenas 44.