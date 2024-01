Casa do Povo da Ilha prepara 33.º aniversário

No próximo dia 23 de Janeiro, a Casa do Povo da Ilha celebra, a partir das 20 horas, no auditório da sua sede, o seu 33.º aniversário.

Após a recepção aos convidados, será projectado um vídeo alusivo às actividades realizadas pela Casa do Povo da Ilha no ano de 2023, seguida da sessão comemorativa, terminando com a actuação do grupo de música tradicional madeirense - Cordophonia.

A sessão comemorativa será presidida pela secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, em representação do Governo Regional da Madeira.

A Casa do Povo da Ilha, criada a 23 de janeiro de 1991, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como objetivo apoiar a população, dinamizar e prestar ações na área da solidariedade e promoção de eventos socioculturais.

Em jeito de balanço, no ano transacto, foram promovidas actividades de âmbito local. "Contamos com a envolvência da população, onde os propósitos de manter os costumes e promover o convívio, bem como o diálogo entre gerações foram cumpridos. Mantiveram-se as diversas valências e foram organizados os três grandes eventos da Casa do Povo, de âmbito regional, nomeadamente a Exposição Regional do Limão, o Dia do Emigrante e a Semana Cultural da Ilha, mantendo a qualidade que tem vindo a ser recorrente e, uma vez mais, foram cumpridos os objectivos promocionais da freguesia, de uma envolvente dinâmica económica, debate de ideias, bem como o lançamento de desafios", sublinha Elsa Jocelina Marques, presidente da instituição.

"Para este novo ano, é pretendido manter a mesma dinâmica de realização de atividades, bem como o funcionamento da Instituição como tem vindo a ser desenvolvido", acrescenta.