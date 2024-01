Sempre que Carlos Pereira foi candidato à Assembleia da República o PS-M elegeu três deputados?

Continua a contestação de militantes históricos do PS-M sobre o afastamento de Carlos Pereira da lista agora liderada por Paulo Cafôfo às eleições Legislativas Nacionais.

O ruído instalado desde o passado fim-de-semana tem vindo a alastrar e faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Ao coro de criticas juntou-se o ex-deputado socialista Arlindo Oliveira, que critica o afastamento de Carlos Pereira e desafia o agora líder regional e cabeça de lista às Legislativas a demitir-se se o partido perder votos/mandatos nas eleições de 10 de Março.

Quem também não cala o descontentamento é Jaime Leandro, que usou as redes sociais para afirmar que “o Carlos Pereira tem sido o melhor deputado alguma vez eleito pela Madeira, de todo o espectro partidário, não tenho qualquer dúvida”, escreveu o ex-deputado socialista. Acrescentou ter “muitas dúvidas que o cabeça de lista auto-anunciado (Paulo Cafôfo) consiga eleger, de novo, três deputados como conseguiu o Carlos Pereira nos últimos mandatos”. O desagrado de Jaime Leandro é justificado pela convicção que o PS-M vai perder mandato(s) nas próximas eleições ao assumir também não ter dúvidas “que em 10 de Março, quando elegermos menos de três deputados o cabeça de lista cantará vitória. Quando lá chegarmos logo veremos”, atirou.

As afirmações de Jaime Leandro sugerem que sempre que Carlos Pereira foi cabeça de lista pelo PS-M às eleições Legislativas Nacionais os socialistas conseguiram eleger três deputados. Será verdade esta conclusão? Foi isso que fomos averiguar.

Importa ter em conta que desde as Legislativas de 2005 o círculo da Madeira passou a eleger seis deputados (antes elegia cinco). Desde então, por duas vezes, nas eleições Legislativas de 2009 e 2011, o partido vencedor (PSD) logrou conquistar quatro mandatos, e nunca menos de três mandatos. O PS, sempre relegado para 2º lugar, tem oscilado entre um e três mandatos.

Passemos então a analisar os resultados das Legislativas com o socialista Carlos Pereira como candidato.

Foi em 2015 que Carlos Pereira, economista de profissão e na altura presidente do PS-M, encabeçou, pela primeira vez, a lista dos socialistas madeirenses à Assembleia da República (AR). Nessa eleição ocorrida a 4 de Outubro, o PS-M obteve 20,90% dos votos tendo elegido dois deputados: Carlos Pereira e Luís Vilhena. Nas Legislativas de 2015 o PSD-M ganhou, como sempre, o círculo da Madeira com 37,75%, três deputados, tendo o BE-M com 10,66%, eleito um deputado.

Na altura o antigo presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas era deputado na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), tendo suspendido o mandato local para assumir a mesma função a nível nacional. Carlos Pereira regressou à ALRAM entre o final de 2017 e o início de 2018, desta feita suspendendo temporariamente o mandato na AR, para estar presente na votação de uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque.

Quatro anos depois de ter sido eleito pela primeira vez à AR, aquele que viria a ser Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República voltava a encabeçar a lista do PS-M nas Legislativas de 2019. Nestas eleições ocorridas a 6 de Outubro os socialistas madeirenses igualaram o feito das Legislativas de 2005 (3 deputados eleitos) ao garantirem a eleição de Carlos Pereira, Olavo Câmara e Marta Freitas (33,41% dos votos obtidos), o mesmo número de mandatos conquistados pelo PSD-M (3).

No início de 2022, a 30 de Janeiro, naquelas que foram as últimas eleições Legislativas Nacionais, Carlos Pereira voltou a ser o cabeça de lista indicado pelo PS-M, assim como, Marta Freitas (3ª na lista), ficando o 2º lugar da lista reservado a Miguel Iglésias. Repetiu-se o resultado (em mandatos) pelo círculo da Madeira.

Em suma, nas três eleições Legislativas Nacionais em que Carlos Pereira foi o cabeça de lista, o PS-M elegeu três deputados nos dois últimos sufrágios (2019 e 2022) e dois na primeira candidatura nacional (2015).