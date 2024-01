100 especialistas de 23 países no Fórum Europeu dos Serviços de Guarda Costeira

Cerca de 100 especialistas, de 23 países, participam no primeiro seminário do Fórum Europeu de Guardas Costeiras, que decorre entre hoje e quinta-feira no Pestana Casino Park, na cidade do Funchal.

Esta terça-feira, o comandante da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, Major-General Jorge Ludovico Bolas, foi recebido em audiência pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, momento para explicar que no encontro presidido pela GNR e pela Marinha vão estar em debate assuntos “transversais a todos os países”, com especial destaque para “a inovação tecnológica ao serviço das Guardas Costeiras e das pescas”.

“Em diversas áreas Portugal tem estado na vanguarda”, afirmou o comandante da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR. “Temos muitas experiências em várias áreas e temos muitos contributos para dar”, disse.

Portugal, através da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade Marítima Nacional, assumiu a presidência do European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), entre Setembro de 2023 e Setembro de 2024.

Criado em 2009, o ECGFF é constituído por 40 entidades de 23 países europeus e sete observadores, apoiado pela Comissão Europeia e pelas agências Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas), EMSA (Agência Europeia de Segurança Marítima) e EFCA (Agência Europeia do Controlo das Pescas).

De 23 a 25 de Janeiro, o Funchal acolhe o primeiro Seminário Fórum ECGFF, organizado em parceria com a Agência Europeia de Controlo das Pescas e com a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), sob o mote 'Aproveitar a inovação tecnológica para operações da Guarda Costeira e controle aprimorado da pesca'.