Formandos do Conservatório partiram para experiências de mobilidade na Finlândia

Há mais de 12 anos que o Conservatório – Escola das Artes da Madeira tem vindo a evidenciar uma vasta experiência no âmbito dos programas europeus, principalmente nas áreas da mobilidade estudantil e job shadowing, valorizando a troca de conhecimentos na comunidade educativa.

"Nesta semana, foram 6 os participantes do Conservatório que partiram para experiências de mobilidade, para a Finlândia, ao abrigo do Programa Erasmus+", revela o Conservatório através de uma nota de imprensa.

"Embarcaram no dia 14 de Janeiro com destino a Joensuu, cidade finlandesa conhecida como a 'Capital Florestal da Europa', por um período de 24 dias. Participam nesta experiência de mobilidade 5 formandos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz – 3 do 2.º ano e 2 do 3.º ano –, e os professores Luís Filipe Freitas e Vânia Fernandes, esta última a directora do referido curso. Estes professores dividem a duração da mobilidade, sendo que um embarcou com os alunos e o outro irá juntar-se, rendendo o primeiro, no dia 28 de Janeiro", acrescenta a mesma nota.

Os alunos irão para o Conservatório de Música de Joensuu, em mobilidade de aprendizagem de curta formação, onde terão aulas de instrumento, estudo individual e aulas colectivas, bem como lhes serão proporcionadas oportunidades de actuarem em combos/orquestras locais. Os professores estarão com funções de acompanhamento do grupo e em actividades de job shadowing, onde irão assistir a aulas dos professores da entidade de acolhimento, partilhar técnicas e metodologias pedagógicas, sendo prevista a realização de um workshop de canto, com componente teórica e prática". Conservatório – Escola das Artes da Madeira

Em ambas as instituições de ensino, os formandos contam com horários próprios de trabalho e têm tido a oportunidade de conhecer os locais, outras culturas e palcos internacionais, fazendo com que esta experiência transcenda fronteiras e amplie os horizontes destes futuros profissionais face aos desafios globais. Os benefícios desta deslocação, acrescenta a mesma nota, vão muito além do ambiente académico e das experiências escolares, já que promovem também competências pessoais, sociais e profissionais.

E conclui: "Estas actividades não seriam possíveis sem o financiamento do projecto United by Arts III e IV, ao abrigo do Programa Erasmus+, que permite que o Conservatório proporcione experiências internacionais aos seus formandos e staff, com vista à partilha de boas práticas e atualização de metodologias. Por outro lado, este financiamento também tem permitido que o Conservatório se torne uma referência, enquanto entidade de acolhimento internacional, para os participantes advindos de outros Conservatórios e escolas, no âmbito das áreas da sua oferta formativa: música, dança, teatro, multimédia e animação 2/3D".