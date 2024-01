Aproveite a oferta especial da Costa Cruzeiro para reservas de Janeiro a 12 de Março e embarque no Costa Favolosa num cruzeiro de 10 dias / 9 noites pelo Mediterrâneo ocidental.

Com partida de Lisboa no dia 26 de Outubro, o itinerário passa por Gibraltar, Valência, Savona, Marselha, Gibraltar e termina com o regresso a Lisboa.

O preço de 1 089€ é por pessoa, em camarote duplo interior, e inclui 10 noites de cruzeiro em camarote duplo interior na tarifa MYALLINC com pacote de bebidas TUDO INCLUÍDO, quota de serviço e taxas de embarque.

Não estão incluídas as despesas de reserva, passagens aéreas desde o Funchal, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Marselha - Foto de Kristin Snippe na Unsplash; Gibraltar - Foto de Michal Mrozek na Unsplash; Espanha-Valência - Foto de Michal Mrozek na Unsplash; Provincia Savona - Foto de Patrick Federi na Unsplash