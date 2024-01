Moradores de Santa Luzia afirmam estar sem água há uma semana

Vários moradores do Beco do Pão Duro, na Levada de Santa Luzia, no Funchal, dizem estar sem água em casa há cerca de uma semana.

Segundo uma moradora, desde a última terça-feira que “corre apenas um fio de água” na torneira da cozinha, mas que os residentes “não têm água para poder tomar banho nem para puxar o autoclismo”.

“Muitas vezes temos ido buscar água a um tanque para deitar na casa-de-banho e tomado banho em casa de família. Mas a situação está a tornar-se insustentável”, admitiu, referindo que há muita gente que não tem esta facilidade e que tem crianças a seu cargo, o que torna o caso “muito pior”.

A mesma fonte referiu que os moradores já apresentaram várias reclamações na Câmara Municipal do Funchal, mas disse que até ao momento “os técnicos não conseguiram resolver o problema”.

“Não podemos ficar sem água mais tempo. Nos dias que correm ninguém consegue viver assim”, acrescentou, pedindo uma intervenção urgente.

O DIÁRIO já contactou a Câmara Municipal do Funchal, que está a averiguar a situação.