Norberto Gomes fala num festival “abrangente, integrante e revelador”

O director artístico do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes, destacou “a grande alegria e sentido de responsabilidade” que está por detrás da organização deste evento, salvaguardando que este tipo de festivais devem ser “abrangentes para com a sociedade, integrantes para com o público e com os jovens, através das masterclasses que iremos ter, e reveladores no sentido em que é da nossa responsabilidade podermos dar a ouvir novas obras e revelar novos jovens intérpretes”.

Este festival, acrescenta o violinista madeirense, é composto por dez concertos realizados em vários sítios da Região, distribuídos pelos concelhos do Funchal, Calheta e Porto Santo, agrupando ainda onze masterclasses dirigidas sobretudo aos jovens músicos do Conservatório, e ainda uma palestra.

Neste Festival de Música da Madeira participam 113 músicos: 43 da base da OCM, 20 músicos que participam de forma isolada e ainda 50 cantores do Coral de São José, dos Açores.

Norberto Gomes relevou, ainda, o facto de a TVM – Televisão Madeira, que foi a responsável pela elaboração do vídeo promocional do evento, se associar ao festival e assegurar a gravação de todos os concertos “deixando para memória futura um registo extraordinário deste evento”.