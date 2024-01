Previsão de céu cinzento e subida da temperatura nesta segunda-feira na Madeira

Pequena subida da temperatura máxima, céu com períodos de muita nebulosidade e vento moderado (20 a 30 km/hora) dos quadrantes leste/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/hora) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este primeiro dia útil da semana no arquipélago da Madeira.

A previsão para a área do Funchal é semelhante: céu com períodos de muita nebulosidade e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) dos quadrantes leste/nordeste.

A nível das temperaturas, na Madeira vão oscilar entre os 23 (mais dois do que ontem) e os 14 graus e no Porto Santo entre os 20 (mais um do que ontem) e os 15 graus.

Na costa Norte teremos ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros de altura. Já na costa Sul, esperam-se ondas de sudoeste com 1 a 2 metros de altura, sendo ondas de sueste com 1 a 1,5 metros de altura na parte leste. A temperatura da água do mar estará em torno de 20/21ºC.