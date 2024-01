Marítimo e Nacional recebem 219 mil euros do mecanismo de solidariedade da UEFA

Valor foi pago pela FPF a cada um dos 30 clubes profissionais. Ficaram de fora Benfica, Porto, Sporting e Braga

Presidentes do Nacional e do Marítimo estiveram ontem no camarote presidencial durante o derby regional. Foto Helder Santos/Aspress